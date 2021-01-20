"Тем или иным способом": Трамп покинул Вашингтон, но обещал вернуться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на планы по возвращению в Белый дом в качестве президента. В своем прощальном обращении для прессы он заявил, что его администрация вернется "каким-то образом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию 11Alive.

"Мы вернемся тем или иным способом... Удачной жизни, мы скоро увидимся", - заявил Трамп.

Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.

Напомним, ранее Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом. После чего прилетел на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд на церемонию прощания. После Трамп направился в свое имение во Флориде.

Отметим, на данный момент Байден вместе с Камалой Харрис, которая займет пост вице-президента США, по традиции, находятся на церковной службе. В полдень Байден и Харрис будут приведены к присяге.

Ранее Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует эффектно покинуть пост президента США. Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия.