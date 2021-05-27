Телевидение нового поколения: как ТВ адаптировалось к 21 веку

В обществе распространяется мнение, что телевидение теряет популярность и вскоре отойдет в прошлое. Впрочем, это не так, поскольку технологии помогают ТВ удерживать свои позиции.

Так, каждый год все больше вещей, которые раньше существовали только в материальном виде, становятся доступными в мобильном онлайн-формате: паспорта, страхование, деньги и даже телевидение. На эту тенденцию влияют, в основном, два поколения.

Во-первых - около 6 млн украинцев в возрасте 25-34 года (их называют миллениалы). Во времена их юности началось развитие цифровых технологий: популярность набирали интернет и мобильная связь.

Вторая категория - 3.5 млн представителей поколения Z. Молодежь 16-24 лет, которая уже родилась в цифровом мире. Они привыкли к быстрому, доступному интернету, смартфонам и социальным сетям.

Оба поколения не видят своей жизни без современных технологий:

53% миллениалов признались, что они бы скорее отказались от обоняния, чем от своей техники.

7 из 10 совершеннолетних представителей поколения Z проверяют смартфон чуть ли не каждые 2 минуты.

Чтобы удовлетворить запросы современной аудитории, телевидение должно быть доступным на любых устройствах и из любой точки Украины без каких-либо физических ограничений. Оно должно иметь высокое качество изображения, большее количество каналов, современный функционал и кинозал с фильмами.

Как устроено современное интернет-ТВ разберем на примере одного из популярных украинских сервисов - SWEET.TV.

Зрители больше не привязаны к своим гостиным

Современное интернет-ТВ доступно для абонентов на всех популярных устройствах. Приложение SWEET.TV можно установить не только на телевизор, но и на смартфон, планшет, компьютер и даже на игровую приставку Xbox. К одному профилю подключается сразу 5 устройств.

Смотрите хоть в дороге, хоть в парке на лужайке

Интернет-телевидение работает везде, где есть интернет. Здесь появляется мысль, что в отдаленных уголках страны может не быть хорошего подключения, но это не проблема. Сервис SWEET.TV имеет технологии, позволяющие ему работать даже при слабом интернете.

В приложении для смартфонов и планшетов есть функция загрузки фильмов на устройство для просмотра в режиме офлайн.

Необязательно иметь дорогой телевизор

Если телевизор не имеет функции подключения к интернету - существуют специальные смарт-приставки. Это небольшое устройство, которое превращает обычный телевизор в инновационный Smart.

Получайте больше за те же деньги

Абоненты интернет-ТВ SWEET.TV получают больше за те же деньги: 260+ каналов в HD и 4К качестве, эфиром которых можно управлять: ставить на паузу, перематывать или смотреть в записи. В дополнение абонентам открывается большой кинозал. В SWEET.TV он насчитывает 10 000 фильмов, мультфильмов и эпизодов сериалов, которые абоненты сервиса получают бесплатно в тарифе.

Попробуйте подключить SWEET.TV бесплатно: доступ предоставляется на 7 дней, чтобы вы могли полноценно ощутить все преимущества онлайн-кинотеатра. Подробнее - узнавайте по ссылке.