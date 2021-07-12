Телескопные дубинки и тысячи патронов: пограничники пресекли контрабанду оружия в Украину
При досмотре автомобиля гражданки Украины в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей были обнаружены тысячи патронов и телескопические дубники. Боеприпасы женщина пыталась ввезти в страну незаконном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В ГПСУ отметили, что внимание пограничников привлек микроавтобус "Рено". Было принято решение досмотреть автомобиль более внимательно с инспектором таможни.
В результате в машине были обнаружены тайники под водительским сиденьем и обшивкой. В них находились боеприпасы и телескопические дубинки. Всего у гражданки Украины было изъято:
- 800 гильз калибра 7,62 мм;
- 4,5 тысячи пуль калибров 7,83 и 8,6 мм;
- 24 телескопические дубинки 23 и 26 дюймов.
Сотрудники Национальной полиции провели следственные действия. Автомобиль изъят. О возможном совершении уголовного преступления сообщено в Любомльское отделение главного управления Нацполиции в Волынской области.
Фото: украинские пограничники пресекли контрабанду оружия (dpsu.gov.ua)
Напомним, в конце мая румынские пограничники остановили для проверки грузовик, который ехал в Украину. В ходе досмотра в нем обнаружили более 2,8 тысячи единиц оружия и боеприпасов.