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Телескопные дубинки и тысячи патронов: пограничники пресекли контрабанду оружия в Украину

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 15:46
Телескопные дубинки и тысячи патронов: пограничники пресекли контрабанду оружия в Украину Фото: украинские пограничники пресекли контрабанду оружия (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

При досмотре автомобиля гражданки Украины в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей были обнаружены тысячи патронов и телескопические дубники. Боеприпасы женщина пыталась ввезти в страну незаконном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ГПСУ отметили, что внимание пограничников привлек микроавтобус "Рено". Было принято решение досмотреть автомобиль более внимательно с инспектором таможни.

В результате в машине были обнаружены тайники под водительским сиденьем и обшивкой. В них находились боеприпасы и телескопические дубинки. Всего у гражданки Украины было изъято:

  • 800 гильз калибра 7,62 мм;
  • 4,5 тысячи пуль калибров 7,83 и 8,6 мм;
  • 24 телескопические дубинки 23 и 26 дюймов.

Сотрудники Национальной полиции провели следственные действия. Автомобиль изъят. О возможном совершении уголовного преступления сообщено в Любомльское отделение главного управления Нацполиции в Волынской области.

Фото: украинские пограничники пресекли контрабанду оружия (dpsu.gov.ua)

Напомним, в конце мая румынские пограничники остановили для проверки грузовик, который ехал в Украину. В ходе досмотра в нем обнаружили более 2,8 тысячи единиц оружия и боеприпасов.

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