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Телескопні кийки і тисячі патронів: прикордонники припинили контрабанду зброї в Україну

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 15:46
Телескопні кийки і тисячі патронів: прикордонники припинили контрабанду зброї в Україну Фото: українські прикордонники припинили контрабанду зброї (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

При огляді автомобіля громадянки України в пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею були виявлені тисячі патронів і телескопічні дубники. Боєприпаси жінка намагалася ввезти в країну незаконному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ГВС).

У ДПСУ зазначили, що увагу прикордонників привернув мікроавтобус "Рено". Було прийнято рішення додивитися автомобіль більш уважно з інспектором митниці.

В результаті в машині були виявлені схованки під водійським сидінням і обшивкою. У них знаходилися боєприпаси і телескопічні кийки. Всього у громадянки України було вилучено:

  • 800 гільз калібру 7,62 мм;
  • 4,5 тисячі куль калібрів 7,83 і 8,6 мм;
  • 24 Телескопічні кийки 23 і 26 дюймів.

Співробітники Національної поліції провели слідчі дії. Автомобіль вилучено. Про можливе вчинення кримінального правопорушення повідомлено до Любомльського відділення Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Фото: українські прикордонники припинили контрабанду зброї (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці травня румунські прикордонники зупинили для перевірки вантажівку, яка їхала в Україну. В ході огляду в ньому виявили понад 2,8 тисячі одиниць зброї та боєприпасів.

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