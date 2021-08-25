TELEMART приглашает всех на свой 11-ый День Рождения

TELEMART.UA — магазин компьютерной техники, а если быть точным — ваш советчик и верный помощник в выборе компьютеров и игровой периферии.
Слоган и неизменная цель компании: “Компьютер в каждый дом!”.
Мы занимаемся продажей цифровой техникой с 2010 года, а с 2015 полностью сконцентрировались на продаже компьютерных комплектующих, ПК и всего, что с ними связано.
1 сентября компании TELEMART.UA исполняется 11 лет. Мы входим в список ТОП-50 самых крупных интернет-магазинов нашей страны. И в честь Дня Рождения мы хотим сделать всем подарки.
Команда бренда подготовила для своих клиентов множество сюрпризов и разделила активности на два канала: офлайн и онлайн.
Покупателей ожидают не только скидки, но и множество конкурсов и активностей, победители которых получат ценные подарки.
У посетителей магазинов будет уникальная возможность поучаствовать в соревнованиях и презентациях от партнеров компании.
В шоурумах пройдут:
С 1.09 по 10.09 в каждом из шоурумов любой посетитель сможет сразиться с менеджерами в CS:GO 1vs1 и выиграть скидку на заказ. За победу над менеджером - скидка 200 грн, при ином исходе - 50 грн (скидка распространяется на заказы от 1000 грн).
А 11.09 среди всех победителей будут проведены масштабные турниры 1vs1 с ценными призами: процессоры AMD Ryzen 5000, корпуса DeepCool и другие призы!
Такая мотивация не только удвоит любопытство и соревновательный интерес, но и принесет каждому участнику незабываемые эмоции.
В ТЦ Космополит (г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6) в рамках активностей на День Рождения пройдут презентации с розыгрышами от наших партнеров.
Календарь презентаций:
Помимо офлайн-мероприятий компания готовит целый ряд онлайн-приятностей для своих покупателей. В честь своего Дня Рождения компания предоставляет клиентам:
Вы же не собираетесь пропускать такое событие? Ждем вас в наших шоурумах и интернет-магазине. Проявляйте активность и получайте крутые призы!
О всех активностях компании вы можете узнать в наших соцсетях и на нашем сайте. Поэтому следите за новостями.
Будем рады видеть вас на своем празднике!