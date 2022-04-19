Telegram запустил автоматический перевод украиноязычных каналов

В Telegram для облегчения доступа к информации о событиях в Украине во время российской полномасштабной военной агрессии вводится функция автоматического перевода всех публикаций общедоступных украиноязычных каналов в сервисе сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Такая опция с кнопкой перевода по умолчанию включена в последнее обновление сервиса, что было предложено в минувшие выходные.

Среди функций - поддержка большего количества языков в переводах сообщений. Чтобы включить кнопку "Перевести", следует перейти в "Настройки" и затем в "Языки".

"Мы признаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, помогут информировать больше людей и спасти больше жизней", - говорится в публикации СЕО Telegram Дурова.