Telegram запустив автоматичний переклад україномовних каналів

У Telegram для полегшення доступу до інформації про події в Україні під час російської повномасштабної військової агресії вводиться функція автоматичного перекладу всіх публікацій загальнодоступних україномовних каналів у сервісі повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Така опція з кнопкою перекладу за замовчуванням включена в останнє оновлення сервісу, що було запропоновано в минулі вихідні.

Серед функцій - підтримка більшої кількості мов в перекладах повідомлень. Щоб включити кнопку "Перекласти", слід перейти в "Налаштування" і потім у "Мови".

"Ми визнаємо, що Telegram став основним джерелом інформації з України, і сподіваємося, що інструменти, які ми надаємо, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів", - йдеться в публікації СЕО Telegram Дурова.