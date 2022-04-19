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Telegram запустив автоматичний переклад україномовних каналів

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Вівторок 19 квітня 2022 05:16
Telegram запустив автоматичний переклад україномовних каналів Фото: у Telegram запрацював автоматичний переклад україномовних каналів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Telegram для полегшення доступу до інформації про події в Україні під час російської повномасштабної військової агресії вводиться функція автоматичного перекладу всіх публікацій загальнодоступних україномовних каналів у сервісі повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Така опція з кнопкою перекладу за замовчуванням включена в останнє оновлення сервісу, що було запропоновано в минулі вихідні.

Серед функцій - підтримка більшої кількості мов в перекладах повідомлень. Щоб включити кнопку "Перекласти", слід перейти в "Налаштування" і потім у "Мови".

"Ми визнаємо, що Telegram став основним джерелом інформації з України, і сподіваємося, що інструменти, які ми надаємо, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів", - йдеться в публікації СЕО Telegram Дурова.

Нагадаємо, наприкінці лютого Павло Дуров пригрозив заблокувати роботу каналів Telegram на території РФ і України, проте пізніше передумав.

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