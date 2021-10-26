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Telegram запускає нову функцію для каналів

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Вівторок 26 жовтня 2021 20:55
Telegram запускає нову функцію для каналів Фото: Telegram запускає нову функцію для каналів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Telegram-каналах найближчим часом з'являться офіційні рекламні повідомлення. Це буде не персоналізована реклама, оскільки месенджер не стане використовувати персональні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника Telegram Павла Дурова.

За його словами, реклама з'явиться тільки у відкритих каналах з аудиторією від 1 тисячі осіб.

"Реклама торкнеться тільки великі канали-сервіси, де вже і так є реклама і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram. Конфіденційність користувачів для Telegram першорядна. Вміст рекламних повідомлень буде залежати тільки від тематики каналів, в яких вони виводяться, а не від особистих даних користувачів", - заявив Дуров.

Він додав, що рекламне повідомлення можуть складатися тільки з тексту до 160 символів. При цьому в рекламі не можна буде використовувати зовнішні посилання і фотографії.

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