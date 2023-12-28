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В Telegram стався збій

Україна, Четвер 28 грудня 2023 19:21
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В Telegram стався збій Фото: в Telegram стався збій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У соціальній мережі Telegram ввечері 28 грудня спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми щодо користування мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram.

Більшість користувачів скаржаться на те, що не можуть підключитись до додатку або відправити повідомлення.

Нагадаємо, що днями масштабний збій стався у роботі соціальної мережі Twitter. Тоді користувачі не могли переглянути публікації.

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