В Telegram стався збій

У соціальній мережі Telegram ввечері 28 грудня спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми щодо користування мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram.

Більшість користувачів скаржаться на те, що не можуть підключитись до додатку або відправити повідомлення.

Нагадаємо, що днями масштабний збій стався у роботі соціальної мережі Twitter. Тоді користувачі не могли переглянути публікації.

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