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В Telegram произошел сбой

Украина, Четверг 28 декабря 2023 19:21
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В Telegram произошел сбой Фото: в Telegram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В социальной сети Telegram вечером 28 декабря наблюдается сбой в работе. Пользователи жалуются на проблемы использования сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Сервер Downdetector подтвердил наличие проблем с популярной платформой обмена сообщениями Telegram.

Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к приложению или отправить сообщение.

Напомним, что на днях масштабный сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Тогда пользователи не могли посмотреть публикации.

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