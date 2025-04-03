Telegram-шахраї використовують підроблені відео "кружечки" для крадіжки грошей, - МВС

Шахраї в Telegram видають себе за ваших знайомих, використовуючи змонтовані відео. Вони використовують цю схему, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

До того ж убезпечити ваш профіль допоможе двофакторна автентифікація, яку можна увімкнути в налаштуваннях застосунку.

В міністерстві наголошують, що, якщо ви отримали підозрілий "кружечок", обов'язково перевірте інформацію:

"Обережно, нова шахрайська схема! Аферисти використовують фейкові "кружечки" у Telegram, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання", - повідомили в міністерстві.

Шахрайство в Telegram

Зауважимо, що Telegram це одна з найпопулярніших платформ для спілкування, але, як і будь-яка інша соціальна мережа, вона не застрахована від шахраїв.

РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло про 11 найпоширеніших схем шахрайства в Telegram.

Раніше ми також попереджали про шахрайство з "листівками" у популярному месенджері (та як українцям вберегти свої паролі й гроші).

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