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В Telegram появятся платные функции со следующего года

Автор: Андрей Козловский

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года мессенджер Telegram начнет монетизироваться. Это будет происходить за счет дополнительных платных функций.

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Об этом Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей и из-за этого увеличиваются затраты на серверы и трафик.

"Поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год. На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей - и соответствующих затрат", - написал Дуров.

Он также добавил, что Telegram будет монетизировать таким образом, что большинство пользователей вряд ли заметят какие-либо серьезные изменения.

"Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Кроме них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными", - заверил Дуров.

Напомним, ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появилась функция комментариев в каналах.

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