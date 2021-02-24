ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чатах

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 07:10
В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чатах Фото: Telegram (pexels)
Автор: Даша Харченко

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера.

Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.

Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона.

Напомним, не так давно в мессенджерах Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жаловались преимущественно жители стран Европы и России.

Также сообщалось, что разработчики Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, в котором появилась возможность перенести историю переписки из других сервисов. В частности из мессенджера WhatsApp.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Телеком & IT Telegram
NEWS
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине