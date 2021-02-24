У Telegram з'явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті

В месенджері Telegram з'явилася функція автоматичного видалення повідомлень в чаті. Вона торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера.

У цьому режимі повідомлення зникають через 24 години або сім днів після відправки. Автоматичне видалення торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера, а більш раннє листування залишиться в історії чату.

Зворотний відлік починається відразу після відправлення повідомлення.



Також тепер для швидкого доступу до важливих чатів можна додати віджет Telegram на домашній екран телефону.