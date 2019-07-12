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В текущем году "Черниговгаз" продиагностирует около 2,9 тыс. км газопроводов

Новости » Энергетика    12.07.2019 - 15:16
В текущем году "Черниговгаз" продиагностирует около 2,9 тыс. км газопроводов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаза")

Для дистанционного поиска утечек метана и подземных коммуникаций используются современные приборы

С начала года АО "Черниговгаз" провело комплексно-приборное обследование 975 км газовых сетей. В ходе диагностики специалистами компании выявлено 700 м поврежденных сетей и 20 утечек газа. До конца года запланировано проверить 2844 км газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главная задача бригад КПО газопроводов - обследовать и проверить приборным методом плотность сети, а также целостность изоляции подземных стальных газопроводов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, своевременное выявление и устранение порывов не только предотвращает значительные потери энергоресурса, но и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа более 356 тыс. домохозяйств региона.

"На Черниговщине около 60% газопроводов изготовлены из стали, и большая часть из них проложена под землей, - объясняет технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец. - Температурные колебания, влажность не жалеют газопроводов. Они разрушают изоляцию, вызывая коррозию. Чтобы не произошло утечки и возгорания газа, такие коррозионные повреждения нужно своевременно выявлять и устранять, а еще - систематически следить за правильными настройками станций катодной защиты".

В пресс-службе отметили, что для дистанционного поиска утечек метана и подземных коммуникаций используются современные приборы, такие как лазерный течеискатель RMLD и АППК 2000 МП. Обнаружив аварийный участок, специалисты заполняют рабочий лист и оповещают службу эксплуатации сетей, которая ремонтирует повреждения.

"Основной объем работ по комплексному обследованию сетей и их обслуживанию всегда проводится в межотопительный сезон. Это позволяет подготовить сеть к нагрузкам в осенне-зимний период и избежать аварийных отключений потребителей во время холодов. Так, в течение мая-сентября специалисты группы КПО продиагностируют 1,6 тыс. км газовых сетей, что составляет 11,6% от общей протяженности газораспределительной системы Черниговской области", - говорится в сообщении.

Диагностические бригады работают во всех отделениях АО "Черниговгаз", а в каждом районе области есть группы электрохимической защиты газовых сетей от коррозии. В целом по области насчитывается 910 станций катодной защиты.

С начала года Контакт-центр "Днепропетровскгаз Сбыта" обработал 223 тыс. обращений Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" могут управлять сразу 5 лицевыми счетами
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