ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Технику на строительство моста в Кременчуге доставили с помощью ледокола

Новина українською →
Полтава, Понедельник 17 января 2022 14:18
Технику на строительство моста в Кременчуге доставили с помощью ледокола Фото: технику на строительство моста в Кременчуге доставили с помощью ледокола (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Кременчуг прибыл очередной транш техники из Турции для строительства нового моста через Днепр, который возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Полтавской области.

"На этот раз баржи вместе с буксиром-ледоколом доставили необходимые механизмы, которые будут задействованы непосредственно в акватории реки для устройства фундаментов при возведении пилонов, в частности - перевозки бетоносмесителей с берега к месту устройства труб. Бетонный завод уже смонтирован на 100% и успешно прошел тестовые запуски", - говорится в сообщении.

На стройплощадке подрядчик уже устроил 24 стальные трубы. Все они проходят три этапа углубления с помощью различных механизмов: виброуглубителя, дизель-молота и буровой установки Wirth.

Новый мост через Днепр в Кременчуге будет вантовым. Его строит турецкая компания.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали более 14 тыс. километров дорог и более 600 мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания