ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Техніку на будівництво мосту у Кременчуці доставили за допомогою льодоколу

Новость на русском →
Полтава, Понеділок 17 січня 2022 14:18
Техніку на будівництво мосту у Кременчуці доставили за допомогою льодоколу Фото: техніку на будівництво мосту у Кременчуці доставили за допомогою льодоколу ((скріншот з відео))
Автор: Наталія Гурковська

До Кременчука прибув черговий транш техніки з Туреччини для будівництва нового мосту через Дніпро, який зводиться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

"Цього разу баржі разом з буксиром-льодоколом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема - перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб. Бетонний завод вже змонтований на 100% та успішно пройшов тестові запуски", - йдеться у повідомленні.

На будмайданчику підрядник вже влаштував 24 сталевих труби. Усі вони проходять три етапи заглиблення за допомогою різних механізмів: віброзаглиблювача, дизель-молота та бурової установки Wirth.

Новий міст через Дніпро у Кременчуці буде вантовим. Його будує турецька компанія.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. кілометрів доріг та більше 600 мостів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування