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Техніку на нас зводять, хочуть вибити. Окупант боїться наступу ЗСУ, - ГУР

Фото: окупант боїться настання ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий Росії на Донецькому напрямку розповів про свої переживання через ймовірний наступ українців найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Хохли техніку на нас зводять. До 25 числа хочуть нас вибити - наказ дано від американців. Коротше, тут зараз начальник удень їде. Тут ми дивимося на них - переписувач взагалі. Народу немає у нас. Командир роти - вже четвертий, командир взводу - всі змінюються, людей вбивають. У нас людей взагалі не залишилося, навіть нема чого їсти", - йдеться в радіоперехопленні ГУР.

Раніше ми писали, що мобілізований росіянин поскаржився товаришеві, що його командир забирає в нього гроші та б'є своїх підлеглих.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

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