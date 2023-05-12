Техніка від "Фокстрот" стала частиною системи ППО України, - Виходцев

Нещодавно зенітна ракетна бригада Повітряних сил України отримала черговий транш техніки та електроніки для підсилення захисту неба над Києвом. Організатори 33-ого фестивалю з бально-спортивних танців "Парад надій" у співпраці з фондом БОН та мережею електроніки та побутової техніки "Фокстрот" передали бійцям телевізори, карти пам’яті, Wi-fi-роутери, джерела безперебійного живлення.

"Дорогі воїни зенітної ракетної бригади! Війна забрала у нас мир та спокій, але саме Ваша щоденна робота дає нам можливість жити далі, працювати, тренуватися, готуватись до змагань і перемагати в них! Нехай ця техніка хоч трішки полегшить Вашу тяжку ратну працю і пришвидшить перемогу над ворогом. Слава Україні", - звернулася до захисників неба Валентина Федорчук, організатор фестивалю "Парад надій", заслужений тренер України зі спортивного танцю.

Ще під час фестивалю, який відбувся у Києві 25 березня, Валентина Федорчук, відкриваючи вечірнє відділення "Параду", передала в фонд БОН гроші на потреби захисників неба над Києвом. А "Фокстрот" у той вечір вручив заступнику командира зенітної ракетної бригади ноутбук для передового дивізіону та пообіцяв підсилити транш від "Параду надій", подвоївши передану організаторами турніра суму.

"Все озвучене в березні на паркеті "Параду надій" стало дійсністю вже за декілька тижнів: ми об’єдналися ресурсами і вкотре підсилили бригаду, яка є частиною ППО і збиває до 100% ворожих ракет та дронів над Києвом. Для нас така ініціатива логічна, адже в рамках роботи корпоративного штаба "Допомога нашим" ми шефствуємо над 14 військовими частинами ППО Повітряних сил України. Бійці цього повітряного фронту тяжкою працею, пильно вдивляючись в монітори, ламають катастрофічні плани агресора проти мирних українців. Дякуємо, що місію підтримки захисників неба з нами розділили наші давні соціальні партнери з "Параду надій", - говорить Олексій Зозуля, виконавчий директор "Фокстрот".

Ще у жовтні 2022 року ефективність сил протиповітряної оборони України складала від 64% (за даними Генштаба України), а вже у грудні минулого року цифра сягнула 85-90% (за оцінкою Центра військово-правових досліджень). За час від початку війни збільшилася кількість систем ППО, передані Україні світовими партнерами для захисту незалежності України.

"Наші ноутбуки, смарт-телевізори, телефонія стали частиною системи ППО України, тому ми віримо, що допомога технікою від "Фокстрот" важлива для ефективності Повітряних сил України та споріднених військ, які захищають небо України", - говорить голова Ради засновників Групи компаній "Фокстрот" Геннадій Виходцев.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ритейлер "Фокстрот" передав Силам оборони України та волонтерам техніки на більше 15 млн грн, з них 1,5 млн грн – силам протиповітряної оборони України.

У лютому 2023 року - голова наглядової ради мережі "Фокстрот" Валерій Маковецький був нагороджений пам’ятним нагрудним знаком "За сприяння Повітряним силам Збройних сил України» від імені командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Нагадаємо, діяльність фонда БОН (Благодійне об’єднання нації) спрямована на сприяння цілісності та суверенності України й забезпечення прав та свобод українців. Фонд БОН активно працює з 2014 року та формує той самий міцний тил як для військових, так і цивільних.

ГК "ФОКСТРОТ" вже 20 років виступає партнером Міжнародного турніру зі спортивних танців "Парад надій". 33 роки турнір організовує школа спортивного танцю "Спорт-Данс".