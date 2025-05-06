Технічний фестиваль Old Car Land у музеї "Колеса Історії": названі переможці та найцікавіші авто

Найбільш яскравою частиною експозиції фестивалю стала підбірка легенд світового автопрому, які їздили дорогами нашої планети півстоліття тому. Серед технічних "зірок" – BMW 5-Series, Citroen CX, Nissan Skyline, Mercedes-Benz S-Class W116, Skoda 120 та ін.

Навпроти головної сцени розташовувалась експозиція мотоциклів Київського мотозаводу, якому цього року виповнюється 80 років з дня заснування. Левову частину стенду зайняли унікальні ескортні мотоцикли 60-80-х років виробництва, які були свідками візитів до Києва перших осіб іноземних держав. Також знайшлось місце для спортивних та дорожніх мотоциклів київського бренду.

На окремій локації з військовою та цивільною технікою часів Другої Світової війни найбільшу увагу відвідувачів фестивалю привертали колісні та наапівгусеничні бронемашини, а також вантажівки зі справжніми гарматами. Усі бажаючі змогли сфотографуватись з унікальними зразками військової техніки.

До речі, за словами організаторів Old Car Land, військову експозицію фестивалю можна буде оглянути у музеї "Колеса Історії" і на наступних вихідних – з 9 по 11 травня.

Серед експонатів-учасників фестивалю експертне журі обрало переможців у кількох традиційних номінаціях. Так, Гран-прі фестивалю виборов білий кабріолет Chevrolet Caprice 1973 року, що представила реставраційна майстерня Vintage Motors. Найкраще збереженим іноземним авто визнали білий Nissan Skyline, а серед вітчизняних авто – сірий ЗАЗ-966.

За словами організаторів, наступний технічний фестиваль Old Car Land відбудеться традиційно у середині осені. Наразі оргкомітет працює над тематикою заходу, але вже відомо, що він пройде на рідній локації – у музеї "Колеса Історії" за адресою вул. Малинська, 1.