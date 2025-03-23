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Технічні збої в "Укрзалізниці": як військові можуть придбати квитки

Фото: військові зможуть оформити квитки на борту (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 23 березня стався технічний збій у системі "Укрзалізниці". Тимчасово не працює онлайн-продаж квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Через технічні неполадки в онлайн-системах "Укрзалізниці" наразі тимчасово недоступне придбання квитків через сервіс "Армія+".

Однак для військовослужбовців Сил оборони України, які потребують термінових поїздок, створено альтернативні можливості для придбання квитків.

Зокрема, військові можуть оформити квитки в усіх касах вокзалів по всій країні, зокрема в спеціальних касах для військових.

Крім того, у разі термінової потреби, проїзд можна оформити безпосередньо на борту поїзда через начальника поїзда, який отримав відповідні інструкції.

"Укрзалізниця" продовжує працювати над відновленням онлайн-сервісів і невдовзі відновить повний доступ до системи.

Збій в системі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що вранці стало відомо через технічний збій в IT-системі не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово недоступні продаж квитків через додаток і сайт, а також онлайн-сервіси для замовлення послуг і довідкові послуги.

Крім того, тимчасово продаж квитків на міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня, буде відкрито в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення онлайн-сервісів.

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УкрзалізницяЗбройні сили УкраїниКвитки