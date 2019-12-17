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Техкорпорации США обвиняются в эксплуатации детского труда

Новости » Общество     17.12.2019 - 20:55
Техкорпорации США обвиняются в эксплуатации детского труда
Иллюстративное фото (pixabay)

Компаниям вменяют причастность к "жестокой и грубой" эксплуатации детского труда

Международная правозащитная организация International Rights Advocates предявила коллективный иск пяти ведущим американским технологическим корпорациям за эксплуатацию детского труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иск правозащитников.

Как отмечается, компаниям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet, которая является материнской компанией Google, вменяют причастность к "жестокой и грубой" эксплуатации детского труда.

Истцы собрали доказательства, что технологические гиганты получали определенную выгоду от безоглядного применения детского труда при добыче кобальта в Демократической Республике Конго. Авторы коллективного иска отмечают, что дети в стране работают во время добычи кобальтовой руды в условиях каменного века". За изнурительный труд в нечеловеческих условиях несовершеннолетние получают два-три доллара в месяц.

Коллективный иск основан на исках 14 анонимных лиц, большинство из которых - родственники детей, которые погибли или стали калеками во время добычи кобальтовой руды в Конго.

Согласно имеющимся на сегодня данным, на территории Конго содержится более 65% мировых запасов кобальта. Однако добыча его в этой стране постоянно критикуют за массовые нарушения прав работников, в том числе пренебрежение элементарными правилами безопасности, а также за широкое применение детского труда.

Напомним, студенты Львовского межрегионального училища железнодорожного транспорта сообщили, что руководство учебного заведения эксплуатирует их труд и требует взятки за зачеты. Студенты анонимно рассказали, что их заставляют разгружать фуры с книгами, в том числе и по ночам, бетонировать столбы, устанавливать их и натягивать забор.

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