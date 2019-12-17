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Техкорпорації США звинувачуються у експлуатації дитячої праці

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 20:55
Техкорпорації США звинувачуються у експлуатації дитячої праці
Ілюстративне фото (pixabay)

Компаніям закидають причетність до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці

Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates пред'явила колективний позов п'ятьом провідним американським технологічним корпораціям через експлуатацію дитячої праці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позов правозахисників.

Як зазначається, компаніям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, що є материнською компанія Google, закидають причетність до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці.

Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від безоглядного застосування дитячої праці під час видобутку кобальту в Демократичній Республіці Конго. Автори колективного позову наголошують, що діти в країні працюють під час видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари на місяць.

Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди у Конго.

Згідно з наявними на сьогодні даними, на території Конго міститься понад 65% світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують через масові порушення прав працівників, у тому числі нехтування елементарними правилами безпеки, а також через широке застосування дитячої праці.

Нагадаємо, студенти Львівського міжрегіонального училища залізничного транспорту повідомили, що керівництво навчального закладу експлуатує їх працю і вимагає хабарі за заліки. Студенти анонімно розповіли, що їх змушують розвантажувати фури з книгами, в тому числі і по ночах, бетонувати стовпи, встановлювати їх і натягувати паркан.

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