UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

Автор: Андрей Козловский

Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе (США) завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей. Теперь в домах, которые пострадали из-за холода, есть свет.

От этом сообщает Reuters.

"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.

Отметим, ранее снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата.

Также РБК-Украина писало, что в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Техас
Читайте также
Число жертв экстремальных холодов в США приближается к 60
Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия
Прогноз погоды