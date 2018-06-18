В Техасе произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие

Вследствие аварии в Техасе погибли четыре человека

В Техасе произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил мигрантов, погибло четыре человека. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, всего в автомобиле находилось 14 человек.

Отмечено также, что два внедорожника с пограничной службой преследовали микроватобус перед аварией.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе американского штата Техас произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований.

Так, неподалеку от города Эль-Пасо столкнулись грузовик и автобус, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований. Погибли по меньшей мере два человека.

Всего в автобусе находились 34 человека. В результате ДТП погибли тренер и водитель грузовика. Пострадавшие были направлены в больницы.