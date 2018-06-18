У Техасі сталося ДТП з мікроавтобусом, є загиблі

Внаслідок аварії в Техасі загинули чотири людини

В Техасі сталося ДТП за участю мікроавтобуса, який перевозив мігрантів, загинуло чотири людини. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, всього в автомобілі перебувало 14 осіб.

Відмічено також, що два позашляховика з прикордонною службою переслідували мікроватобус перед аварією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході американського штату Техас сталося лобове зіткнення вантажівки і автобуса, на якому шкільні тренери і спортсмени поверталися зі змагань.

Так, неподалік від міста Ель-Пасо зіткнулися вантажівка і автобус, на якому шкільні тренери і спортсмени поверталися зі змагань. Загинули щонайменше дві людини.

Всього в автобусі знаходилися 34 людини. В результаті ДТП загинули тренер і водій вантажівки. Постраждалі були направлені в лікарні.