"Тедис Украина" создал Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарных грузов

FMCG-дистрибьютор "Тедис Украина" объявил о создании Координационного центра по бесплатной доставке гуманитарной помощи под названием "Допомагаємо. Перемагаємо".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу компании.

Как сообщает пресс-служба, координационный центр охватит более 20 регионов Украины, в которых работают региональные структурные подразделения компании. Среди них Одесса, Кривой Рог, Винница, Львов, Днипро, Черновцы, Мукачево и другие города.

На автотранспорте "Тедис Украина" будет бесплатно доставляться детское питание, продукты долгого хранения, медикаменты, средства гигиены и др.

Заказать доставку гуманитарного груза как от границ с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, так и внутри страны могут волонтерские и общественные организации, а также государственные и местные органы власти.

"Логистические возможности "Тедис Украина" в рамках Координационного центра помогут достаточно оперативно, что в нынешних условиях очень непросто, доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Все транспортные расходы по перевозке грузов компания взяла на себя", - сообщил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Оформить заказ на доставку гуманитарного груза можно через специально созданный веб-сайт help.tedis.ua или позвонив по номерам телефонов: 067-352-71-80 и 067-217-70-94. Доставка гуманитарных грузов для отправителей и получателей абсолютно бесплатная.