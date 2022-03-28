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В течение 3 недель марта Украина получила почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи, - Тимошенко

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Понедельник 28 марта 2022 12:54
В течение 3 недель марта Украина получила почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи, - Тимошенко Фото: в течение 3 недель марта Украина получила почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи (t me)
Автор: Артем Горовенко

Неравнодушные люди из-за рубежа продолжают присылать гуманитарную помощь Украине, которой только в течение последних трех недель поступило 148 566 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Хочу поблагодарить неравнодушным людям, которые помогают нашей стране, работникам областных логистических хабов, "Укрзализныци", водителям автотранспорта, волонтерам, всем, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, топливо, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселка, где людям сейчас труднее всего", - говорит он.

По его словам, значительную роль в распространении "гуманитарки" страной играет железная дорога. Так, только в марте ею было отправлено 38 388 тонн гуманитарного груза. Большую часть работы выполняют также и автомобильные перевозчики.

"Отдельная благодарность людям, что на временно оккупированных территориях, к которым нам удается отправить помощь, несмотря на риски разносят по домам продукты, лекарства, воду", - добавил заместитель руководителя ОП.

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Гуманитарная помощь Офис президента
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