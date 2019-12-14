В течение 2019 года в мире погибли более 70 журналистов

Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Случаи убийства журналистов зафиксированы в 26 странах

С начала 2019 года в мире были зафиксированы 75 убийств журанлистов и сотрудников средств массовой информации (СМИ) в более 20 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежегодного доклада Press Emblem Campaign (PEC).

Так, с начала текущего года у 26 странах были убиты 75 журналистов. Этот показатель на 36% меньше, чем в 2018 году, и является самым низким с 2006 года. В PEC отметили, что количество жертв среди журналистов "обнадеживает, но нужно сделать гораздо больше усилий".

"Интенсивность конфликтов на Ближнем Востоке уменьшилась, но волна иногда насильственных демонстраций в нескольких странах по всему миру является серьезным источником обеспокоенности за безопасность журналистов", - заявил генеральный секретарь PEC.

По данным отчета, в течение года 13 журналистов погибли в Мексике, по 8 журналистов в Афганистане и Пакистане, еще 6 были убиты в Сирии, 5 в Гондурасе и четыре на Филиппинах.

По одному вбивсту сотрудника СМИ было зафиксировано в Бангладеш, Чаде, Чили, Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Ливии, Нигерии, Северной Ирландии (Великобритания), Южной Африке, Украине и Йемене.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестный злоумышленник напал на местного журналиста Александра Влащенко. Возле дома по улице Садовой неизвестный брызнул Влащенко в глаза неизвестным веществом, после чего ударил в лицо и убежал.