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Впродовж 2019 року у світі загинуло понад 70 журналістів

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 12:07
Впродовж 2019 року у світі загинуло понад 70 журналістів
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Випадки вбивства журналістів зафіксовано у 26 країнах

З початку 2019 року у світі було зафіксовано 75 вбивств журанлістів та співробітників засобів масової інформації (ЗМІ) у понад 20 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щорічної доповіді Press Emblem Campaign (PEC).

Так, з початку поточного року з 26 країнах було вбито 75 журналістів. Цей показник на 36% менше, ніж у 2018 році, і є найнижчим з 2006 року. У PEC зазначили, що кількість жертв серед журналістів "обнадіює, але потрібно зробити набагато більше зусиль".

"Інтенсивність конфліктів на Близькому Сході зменшилася, але хвиля іноді насильницьких демонстрацій у кількох країнах по всьому світу є серйозним джерелом занепокоєння за безпеку журналістів", - заявив генеральний секретар PEC.

За даними звіту, впродовж року 13 журналістів загинули у Мексиці, по 8 журналістів у Афганістані та Пакистані, ще 6 було вбито у Сирії, 5 у Гондурасі та чотирьох на Філіпінах.

По одному вбивсту співробітника ЗМІ було зафіксовано у Бангладеш, Чаді, Чилі, Демократичній Республіці Конго, Гані, Кенії, Лівії, Нігерії, Північній Ірландії (Британія), Південній Африці, Україні та Ємені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві невідомий зловмисник напав на місцевого журналіста Олександра Влащенка. Біля будинку по вулиці Садовій невідомий бризнув Влащенку в очі невідомою речовиною, після чого вдарив в обличчя та втік.

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