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В Тбилиси произошел сильный взрыв в многоквартирном доме

Автор: Дмитрий Левицкий

На окраине Тбилиси вечером 19 декабря прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взорвался газ на первом этаже многоквартирного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Инцидент произошел в районе Вазисубани. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка природного газа в одной из квартир на первом этаже. Один из жильцов дома рассказал, что слышал два взрыва с разницей в около пяти минут.

Официальных сообщений о жертвах не было. Однако грузинский телеканал "Пирвели" сообщает, что один человек пострадал и был госпитализирован.

На трансляции с места происшествия можно увидеть, какие повреждения были вызваны взрывом. Повреждены стены, припаркованные рядом автомобили, а также разбиты окна десятков квартир.

Сейчас всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали. Подачу электричества и газа в дом перекрыли. На месте работают спасатели.

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ТбилисиВзрыв газаГрузия