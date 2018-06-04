У Тбілісі метро припинило роботу через страйк машиністів

Машиністи вимагають збільшення заробітної плати на 45%
В Тбілісі у зв'язку зі страйком машиністів не працює метро. Про це повідомляє телеканал Rustavi2.
Машиністи вимагають підняти їм зарплату на 45%. Протестувальники заявили, що відновлять роботу, якщо уряд Грузії задовольнить їхні вимоги. Вони повідомили, що готові до переговорів.
На час страйку жителям Тбілісі влада міста надала право безкоштовного проїзду в автобусах.
Нагадаємо, у Франції профспілки просять підвищення заробітної плати на 6% всім працівникам.
7 травня акції авіакомпанії Air France впали на тлі оголошення нового страйку. Генеральний директор Air France-KLM оголосив про свою відставку після того, як працівники відхилили пропозицію компанії про зарплату.