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У Тбілісі метро припинило роботу через страйк машиністів

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 11:17
Фото: метро в Тбілісі (wikimedia.org/A. Muhranoff)
Фото: метро в Тбілісі (wikimedia.org/A. Muhranoff)

Машиністи вимагають збільшення заробітної плати на 45%

В Тбілісі у зв'язку зі страйком машиністів не працює метро. Про це повідомляє телеканал Rustavi2.

Машиністи вимагають підняти їм зарплату на 45%. Протестувальники заявили, що відновлять роботу, якщо уряд Грузії задовольнить їхні вимоги. Вони повідомили, що готові до переговорів.

На час страйку жителям Тбілісі влада міста надала право безкоштовного проїзду в автобусах.

Нагадаємо, у Франції профспілки просять підвищення заробітної плати на 6% всім працівникам.

7 травня акції авіакомпанії Air France впали на тлі оголошення нового страйку. Генеральний директор Air France-KLM оголосив про свою відставку після того, як працівники відхилили пропозицію компанії про зарплату.

У Тбілісі триває акція протесту біля парламенту У Франції через страйк на залізниці курсувала лише третина потягів
Теги публікації: метро, забастовка, Тбилиси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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