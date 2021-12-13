Тайваньского министра отключили от трансляции на саммите за демократию, - Reuters

Агентство со ссылкой на источники утверждает, что картинка была отключена по запросу Белого дома. По их сообщению, причиной послужила карта, на которой Тайвань был выделен отдельным цветом от КНР, считающей остров своей территорией.

Карта, которую показывала Тан, была составлена южноафриканской неправительственной организацией CIVICUS и ранжировала страны мира по степени обеспечения гражданских прав. Тайвань был выделен на ней зеленым как "свободный", а КНР, КНДР, Лаос и Вьетнам - красным, как "закрытые".

После того как министр показала карту, картинка с ее стороны была заменена на скриншот с примечанием, что мнения участников дискуссии "не обязательно выражают позицию правительства США".

КНР не была приглашена на саммит. Источники Reuters отмечают, что карта, которую продемонстрировала тайваньский министр, могла идти вразрез с политикой "одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

Один из источников агентства заявил, что после демонстрации карты Совет по национальной безопасности США гневно связался с Госдепартаментом, обвиняя его в том, что тот показал Тайвань отдельной страной.