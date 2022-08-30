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Тайваньские военные впервые открыли огонь по беспилотникам Китая, - Focus Taiwan

Фото: тайваньские военные впервые открыли огонь по беспилотникам Китая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия Тайваня открыла огонь на вторжение китайских беспилотников у небольшого островка в прифронтовом округе Цзиньмэнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

Армейское командование обороны Цзиньмэнь сообщает, что солдаты, дислоцированные на заставе острова Ши, обнаружили беспилотный летательный аппарат, который летел в запретной зоне примерно в 200 метрах от заставы на высоте 30 метров.

Сначала солдаты выпустили предупредительные сигнальные ракеты. Само командование описало свою четырехступенчатую процедуру реагирования на столкновения с беспилотниками.

Это был первый случай, когда армия заявила об открытии огня в сторону китайского беспилотника. Раньше китайцы опубликовали серию видеороликов, снятых гражданскими беспилотниками, на которых видно, как они летают рядом с военными наблюдательными пунктами и снимают их.

Министерство национальной обороны заявило, чтобы справиться с растущей угрозой беспилотников в долгосрочной перспективе, будет работать над защитной системой от дронов, которая будет установлена в следующем году в двух прибрежных округах Тайваня, расположенных неподалеку от побережья Китая - Цзиньмень и Ляньцзян.

Напомним, что в Белом доме хотят помочь Тайваня оружием на миллиард долларов.

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