На Тайвані військові виявили уламки китайського аеростату

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan .

Як відзначає командування оборони Мацу, яке відповідає за охорону однойменного архіпелагу, під час патрулювання в суботу ввечері, на дорозі, за межами свого табору, військові виявили уламки ймовірного метеорологічного аеростата. На апараті є спрощені китайські ієрогліфи "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" і "GTS12 digital radiosonde".

Наразі прийнято рішення продовжити досліджувати уламки й посилити військове патрулювання.

Зазначається, що востаннє військові виявляли подібні уламки ймовірного китайського аеростата ще в лютому. Зокрема це сталось також на архіпелазі Мацу.

"Раніше цього року тайванські військові заявили, що китайські повітряні кулі, виявлені в повітряному просторі Тайваню до цього часу, були метеорологічними і не становили загрози безпеці, яка б вимагала їх збиття", - пише видання.