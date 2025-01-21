На Тайвані стався потужний землетрус

На півдні Тайваню у гірській сільській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Деякі місцеві жителі опинилися в пастці у пошкоджених будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через землетрус здригнулися будівлі у столиці Тайбеї. За даними метеорологічної служби, підземні поштовхи сталися невдовзі після опівночі за місцевим часом на глибині 9,4 км (6 миль) з епіцентром у містечку Дапу в повіті Цзяї.

Пожежна служба повідомила, що кілька людей опинилися у пастці в пошкоджених будівлях у місті Тайнань, деякі з них уже врятовані.

Пожежна служба міста Цзяї також повідомила, що наразі повідомлень про серйозні жертви в місті не надходило. Водночас, один із чиновників з Дапу повідомив Reuters, що в деяких селах зникла електроенергія, а будівлі були пошкоджені.

Пожежна служба Дапу повідомила агентству, що "очевидних ознак катастрофи" немає.

Метеорологічна служба острова повідомила, що є незначні пошкодження.

Виробник мікросхем TSMC евакуював персонал на своїх заводах у центральному та південному Тайвані, всі вони перебувають у безпеці.

Науковий парк у місті Тайнань, де розташовані великі заводи, зокрема TSMC, також повідомляв про евакуацію працівників із будівель.