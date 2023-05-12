В Тайвані почалася військова підготовка резервісток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

В 2023 році Міноборони Тайваню почало залучати до військової підготовки жінок, тоді як раніше вони обмежувались лише чоловіками. Такі заходи були вжиті на фоні зростаючої загрози зі сторони Китаю.

Наразі в п'ятиденному вишколі беруть участь 14 жінок, всього за рік планують підготувати 220 резервісток.