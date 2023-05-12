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В Тайвані почалася військова підготовка резервісток

Фото: Тайвань розпочав підготовку резервісток (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Тайвань розпочав підготовку резервісток - тижневий військовий вишкіл проходить перша група з 14 жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

В 2023 році Міноборони Тайваню почало залучати до військової підготовки жінок, тоді як раніше вони обмежувались лише чоловіками. Такі заходи були вжиті на фоні зростаючої загрози зі сторони Китаю.

Наразі в п'ятиденному вишколі беруть участь 14 жінок, всього за рік планують підготувати 220 резервісток.

Нагадаємо, що розвідка США вважає, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Також повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом планує направити Тайваню військову допомогу на суму 500 млн доларів.

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Тайвань