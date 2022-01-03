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Тайвань всколыхнуло сильное землетрясение: его ощутили три страны

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 декабря на острове Тайвань зафиксировали сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,0 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

По информации Центрального метеорологического бюро (CWB), эпицентр землетрясения находился в 56,7 км от округа Хуалянь на глубине 19,4 км.

Известно, что толчки ощутили и в других регионах, в частности, в столице Тайпеи. Кроме того, землетрясение ощущалось в таких странах: Япония, Филиппины и Китай.

Указано, что информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

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ТайваньЗемлетрясение