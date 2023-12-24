Тайвань виділив 1 млн доларів допомоги українським біженцям у Польщі: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Тайваню .

Фонд фінансуватиме проекти, спрямовані на допомогу українським біженцям у Польщі. Ці проекти включатимуть посилення місцевої інтеграції українського народу, покращення освіти дітей та молоді, а також на майбутнє.

Для біженців з України, які бажають повернутись додому, надаються зручні умови. Усі заявки мають бути розглянуті відбірним комітетом та схвалені для отримання субсидій, що ґрунтуються на заслугах.

"З того часу, як Росія розпочала війну з Україною, Польща прийняла найбільше біженців. Світ захоплюється тим, як поляки зустріли українців, які були змушені залишити свої будинки. Тайвань також стикається з загрозою з боку авторитарного режиму та підтримує демократію, допомагаючи Польщі в надання гуманітарної допомоги українським біженцям", - заявила посол Тайваню у Польщі Ву Шаннянь.

Посол додала, що створення Тайванського фонду у співпраці з Альянсом Польської метрополії демонструє відданість Тайваню демократії. Фонд працюватиме з місцевими органами влади Польщі та іншими партнерами для захисту демократії, свободи та прав людини.

Допомога українським біженцям

Раніше ми писали, що Фінляндія заплатить українцям 5,3 тисячі євро за добровільне повернення додому.

Також допомогу можуть отримати біженці, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу у поверненні додому. Держава виділяє на таку мету підтримку 1500 євро.

Українці, які отримали притулок у Швейцарії та бажають повернутися додому, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Суми становлять близько 500 швейцарських франків на дорослого та 250 франків на дитину.