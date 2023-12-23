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5,3 тисяч євро. Фінляндія виділятиме українцям гроші на повернення додому: деталі

Фінляндія, Субота 23 грудня 2023 20:55
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5,3 тисяч євро. Фінляндія виділятиме українцям гроші на повернення додому: деталі Фото: Центральний вокзал в Гельсінкі, Фінляндія (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У Фінляндії українським біженцям платитимуть за добровільне повернення додому. Відповідний пакет фінансової допомоги розробив уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Скільки грошей отримають українці на повернення додому з Фінляндії

Очікується, що таке рішення набуде чинності починаючи з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисячі євро.

У МВС Фінляндії уточнюють: дана програма стосується тих, хто не зміг отримати притулок у Фінляндії або передумав просити його.

"Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисяч євро у випадку, якщо заяву подали протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо заяву подали після 30 днів, розмір гранту знизять до 2 тисяч євро", – йдеться в новині.

Планують, що таке нововведення має стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову оскаржувати рішення про надання притулку.

При цьому гранти на добровільне повернення можуть надати у вигляді фінансової підтримки на оплату проїзду та реінтеграції або у вигляді натуральної допомоги, кажуть в МВС,

Виплати від держави на повернення українців додому не будуть надавати у разі переїзду в іншу країну Євросоюзу або Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза у Фінляндію.

Нагадаємо, низка країн в Європі запровадили схожі рішення для українців. Біженці, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому. Держава виділяє на таку ціль підтримку у 1500 євро.

Українці, які отримали прихисток у Швейцарії та хочуть повернутися додому, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Суми становлять близько 500 швейцарських франків на дорослого і 250 франків на дитину.

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