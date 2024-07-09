Тайвань виділить для "Охматдиту" 200 тисяч доларів після російського удару
Тайвань надасть 200 тисяч доларів на придбання для "Охматдиту" предметів першої потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Тайваню.
У відомстві, реагуючи на вчорашній ракетний удар Росії по "Охматдиту", наголосили, що "рішуче засуджують жорстокі атаки РФ на лікарні та вбивства дітей".
За даними МЗС Тайваню, загалом з початку повномасштабної війни близько 1 млн доларів, які країна передала Україні, було використано для допомоги "Охматдиту". На них закупили медичне обладнання і не лише.
У відомстві закликали китайське представництво у Польщі висловити співчуття президентові лікарні.
"Міністерство закордонних справ оголосило про пожертву у розмірі 200 000 доларів США на закупівлю необхідних лікарні медичних матеріалів і продовжуватиме надавати необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Також у відомстві додали, що закликали Росію поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, якнайшвидше припинити агресію та відновити мир.
Удар по "Охматдиту"
Нагадаємо, вчора під час масованого обстрілу України одна з ракет потрапила дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві. Внаслідок такого удару десятки лікарів отримали поранення. Також було відомо про потерпілих дітей.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни цілеспрямовано вдарили по лікарні. При цьому на відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що по лікарні влучили не уламки, а ракета.
У Китаї, реагуючи на трагедію, закликали Росію та Україну до стриманості та деескалації.
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