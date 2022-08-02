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Тайвань усиливает боевую готовность, а Китай начинает военные учения: что известно

Новина українською →
Тайвань, Вторник 02 августа 2022 09:53
Тайвань усиливает боевую готовность, а Китай начинает военные учения: что известно Фото: Тайвань усиливает боевую готовность, а Китай начинает военные учения на фоне возможного визита Пелоси на остров (chinamill.com)
Автор: Мария Кучерявец

Миниобороны Тайваня сегодня усилило уровень боевой готовности на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тем временем Китай начинает военные учения в Южно-Китайском море.

Все что известно о действиях Тайваня и Китая на фоне возможного визита Пелоси - собрало РБК-Украина.

Обновлено. Аэропорты городов Сямэнь, Фучжоу и Цюаньчжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь, разделенной проливом с островом Тайвань, частично отменили свои рейсы, об этом сообщает Xiamen Airlines со ссылкой на региональный диспетчер дорожного движения.

Боевая готовность Тайваня

Как информирует издание Reuters, ссылаясь на официальное центральное информационное агентство острова, Тайвань объявил усиление боевой готовности сегодня, утром 2 августа со сроком до 4-го числа текущего месяца.

Стоит отметить, что в армии Тайваня существует два уровня боевой готовности

  • первый - это период обычной боевой готовности (мирное время)
  • второй - это период оборонительных боев (военное время).

Кроме того, по данным местных СМИ, ВВС Тайваня уже перебросили дополнительно восемь истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном секторе Тайдун.

Военные учения Китая

Тем временем Китай в преддверии возможного визита Пелоси в Тайвань начинает новые военные учения в Южно-Китайском море.

Так, сегодня морское командование КНР сообщило, что проведет учения с сегодняшнего дня с 00:00 и до 6 августа 00:00 по местному времени. Поэтому на этот срок заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещен.

В соцсетях уже активно публикуют видео с движением военной техники в сторону провинции Футзянь - она находится за 150 км от Тайваня.

Напомним, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться уже сегодня, 2 августа. Спикер Палаты представителей США планирует посетить остров, несмотря на угрозы Китая и оговорку Белого дома об опасности поездки. Все что известно о ее возможном визите - в материале РБК-Украина.

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