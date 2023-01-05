Тайвань розширив санкції на експорт до Росії та Білорусі

Йдеться про розширення списку товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі.

Це спрямоване на запобігання експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

До оновленого списку увійшла номенклатура товарів хімічної та металургійної промисловості, продукція машинобудування та предмети, які можуть бути використані силовими структурами.

У квітні та травні минулого року Тайвань вводив експортні обмеження на постачання до Росії та Білорусі високотехнологічної напівпровідникової продукції.

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