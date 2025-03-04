Тайвань розглядає другу каденцію Трампа для протистояння з Китаєм

Тайвань розглядає другий термін президентства Дональда Трампа як можливість для зміцнення своїх позицій у протистоянні з Китаєм. Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун заявив, що ця ситуація дає Тайваню шанс знайти спільні інтереси з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taipei Times.

Конфронтаційна політика президента США Дональда Трампа щодо Китаю під час його другого терміну створює для Тайваню більше можливостей, ніж загроз. Таку думку висловив міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун.

За його словами, основна мета Трампа - протистояти Китаю, і хоча це не обов’язково означає підтримку Тайваню, адміністрація США відкриває можливості для спільних інтересів між Вашингтоном і Тайбеєм.

"Зовнішня політика Тайваню не базується на інтересах США, а ґрунтується на наших власних пріоритетах", – заявив Лінь.

Він зазначив, що хоча під час передвиборчої кампанії Трамп робив суперечливі заяви щодо Тайваню, звинувачуючи країну у "крадіжці" виробництва чипів, важливо сприймати його слова "серйозно, але не буквально".

Лінь також повідомив, що Тайвань у відповідь на позицію Трампа має намір збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Щодо рішення Держдепу США вилучити з інформаційного бюлетеня фразу про непідтримку незалежності Тайваню, Лінь закликав не переоцінювати цей крок.

Він наголосив на необхідності відокремлення відносин Тайвань-США від китайського впливу та уникнення тристоронньої дипломатії, яка склалася в період холодної війни.