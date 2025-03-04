Тайвань рассматривает вторую каденцию Трампа для противостояния с Китаем
Тайвань рассматривает второй срок президентства Дональда Трампа как возможность для укрепления своих позиций в противостоянии с Китаем. Министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун заявил, что эта ситуация дает Тайваню шанс найти общие интересы с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taipei Times.
Конфронтационная политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая во время его второго срока создает для Тайваня больше возможностей, чем угроз. Такое мнение высказал министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун.
По его словам, основная цель Трампа - противостоять Китаю, и хотя это не обязательно означает поддержку Тайваня, администрация США открывает возможности для общих интересов между Вашингтоном и Тайбэем.
"Внешняя политика Тайваня не базируется на интересах США, а основывается на наших собственных приоритетах", - заявил Линь.
Он отметил, что хотя во время предвыборной кампании Трамп делал противоречивые заявления в отношении Тайваня, обвиняя страну в "краже" производства чипов, важно воспринимать его слова "серьезно, но не буквально".
Линь также сообщил, что Тайвань в ответ на позицию Трампа намерен увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
Относительно решения Госдепа США изъять из информационного бюллетеня фразу о неподдержке независимости Тайваня, Линь призвал не переоценивать этот шаг.
Он отметил необходимость отделения отношений Тайвань-США от китайского влияния и избежания трехсторонней дипломатии, которая сложилась в период холодной войны.
Позиция Трампа
Позиция администрации Дональда Трампа в отношении Тайваня была неоднозначной. Во время предвыборной кампании он обвинял Тайвань в "краже" американского бизнеса по производству полупроводников, а в феврале, уже на посту президента, пригрозил введением тарифов на импорт тайваньских чипов.
Несмотря на это, администрация Трампа сохранила дипломатическую поддержку Тайваню, который является объектом претензий Китая. 7 февраля Трамп и премьер-министр Японии Сигеру Исиба выступили с совместным заявлением, где осудили любые попытки изменить статус Тайваньского пролива силовым путем.
Кроме того, Госдепартамент США удалил со своего сайта формулировку, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, что было положительно оценено правительством острова, хотя Китай призвал США исправить эту "ошибку".