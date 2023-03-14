У Таїланді, на одній з електростанцій, зникла пробірка з радіоактивним цезієм

За даними місцевої поліції, зникла пробірка містить досить небезпечний ізотоп. При цьому співробітники компанії помітили зникнення пробірки минулої п'ятниці.

Як розповів начальник поліції Пол Кол Монгкол Топао, трубка з цезієм-137 була прикріплена до баштового резервуара парової електростанції.

Коли саме зникла трубка - не відомо. Також поліція намагається вияснити вона відірвалася чи була вилучена з бака. Окрім цього правоохоронці перевірили найближчі магазини, які займаються продажем брухту. Однак пробірку не було знайдено.

Компанія, на об'єкті якої зафіксовано зникнення пробірки, запропонувала винагороду в 50 000 батів (це приблизно 53 000 гривень) за інформацію, яка допоможе знайти трубу з цезієм-137.