Таїланд братиме участь у саміті миру: ЗМІ розповіли, хто представить країну

Таїланд прийняв запрошення про участь у майбутньому саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thai PBS.

Таїланд приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення поточного конфлікту між Росією і Україною.

Крім цього Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні.

Джерело видання повідомило, що Таїланд на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Саміт миру

З 15 по 16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. На зустрічі зберуться лідери понад 150 країн, щоб обговорити формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Росія не отримала запрошення на цей установчий саміт. Причиною цього стало рішення організаторів, які вважали, що присутність представників РФ може негативно вплинути на конструктивний пошук рішень і перешкодити досягненню мирних цілей.

Раніше свою участь у саміті миру підтвердив Сінгапур.

Докладніше про саміт миру у Швейцарії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.