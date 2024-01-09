На Таврійському напрямку понад сотню окупантів здалися в полон за місяць, - ВСУ

Понад сотню російських солдатів здалися в полон українським захисникам за місяць. Ці дані стосуються лише Таврійського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
За його словами, протягом дня близько 10 окупантів здалися в полон.
"За три дні вже 30 полонених загарбників. А за місяць - понад 100 таких осіб", - зазначив Штупун.
Він додав, що в такий спосіб ворожі солдати намагаються вижити.
Нагадаємо, з початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто, а потім окупувати його.
При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. Станом на середину грудня у США заявляли про те, що за 2 місяці росіяни втратили під Авдіївкою близько 13 тисяч солдатів.
Також ворожі бійці здаються у полон українським захисникам. Штупун вже зазначав, що такі випадки частішають. Одна з причин - погіршення погодних умов.
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