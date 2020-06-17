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"Таврия" сообщила о росте производства на 47%

Новости » Экономика     17.06.2020 - 14:38
"Таврия" сообщила о росте производства на 47%
Фото: Дом марочных коньяков "Таврия" (из открытых источников)

По результатам 2019 года, доля коньяков "Таврия" в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%

Дом марочных коньяков "Таврия" за 4 месяца текущего года произвел 150 тыс. дал коньяка и бренди, что на 48 тыс. дал больше, чем за аналогичный период в 2019-ом. Рост производства составил 47%.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда "Таврия" во всем мире", - заявил генеральный директор Дома марочных коньяков "Таврия" Андрей Сердюк.

Отметим, что по результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков "Таврия" в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%. Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции.

В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от трех до 30 лет, произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6500 дубовых бутов и бочек, в т.ч. - крафтовые продукты компании.

Кроме стран ЕС, таврийские коньяки сегодня представлены на полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Также компания ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины алкоголь
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