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"Таврія" повідомила про зростання виробництва на 47%

Новини » Економіка     17.06.2020 - 14:38
"Таврія" повідомила про зростання виробництва на 47%
Фото: Дім марочних коньяків "Таврія" (з відкритих джерел)

За результатами 2019 року, частка коньяків "Таврія" в загальному експорті коньяків і бренді склала 27%

Дім марочних коньяків "Таврія" за 4 місяці поточного року виробив 150 тис. дал коньяку і бренді, що на 48 тис. дал більше, ніж за аналогічний період в 2019-му. Зростання виробництва склало 47%.

Про це повідомляють "Українські новини".

"В умовах кризи, спровокованої пандемією, ми робимо все можливе для збереження постійних обсягів виробництва і популяризації бренду "Таврія" у всьому світі", - заявив генеральний директор Дому марочних коньяків "Таврія" Андрій Сердюк.

Зазначимо, що за результатами 2019 року, частка Дому марочних коньяків "Таврія" в загальному експорті коньяків і бренді склала 27%. Увагу іноземних споживачів приваблюють класичні технології виробництва і високу якість продукції.

У червні компанія здійснила першу поставку продукції в Чехію. Чеському споживачу представлені коньяки віком від трьох до 30 років, виготовлені за класичною технологією з власних спиртів, витриманих в 6500 дубових бутів і бочок, в т. ч. - крафтові продукти компанії.

Крім країн ЄС, таврійські коньяки сьогодні представлені на полицях Ізраїлю, Китаю, Білорусі, Канади, Нігерії. Також компанія веде переговори про постачання продукції в Казахстан.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України алкоголь
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